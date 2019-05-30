نهيان بن مبارك: مشاركة الجاليات بمختلف أديانهم في «أطعم تؤجر» تجسيد للتعايش

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، أن مشاركة الجاليات بمختلف أديانهم في توزيع الوجبات على السيارات، ضمن مبادرة «أطعم تؤجر»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التطوعي «أبشر يا وطن»، يجسد أرقى معاني التعايش داخل المجتمع الإماراتي.

لافتاً إلى أن اهتمام كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية والمدنية بالعمل التطوعي، وخاصة في رمضان، يعزز القيم الحضارية والإنسانية التي يفخر بها المجتمع الإماراتي، وفي القلب منها التسامح والتعايش والتعاون الإيجابي بين الجميع، والتي تعلمها الجميع من أقوال وأفعال وأعمال الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجها قيادتنا الرشيدة، وكافة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

جاء ذلك عقب مشاركة وزارة التسامح في مبادرة «أطعم تؤجر»، من خلال اشتراك عدد كبير من الجاليات وموظفي الوزارة في توزيع أكثر من 1500 وجبة على السيارات التي يتصادف مرورها بالطرق قبل أذان المغرب، في كل من أبوظبي ومدينة العين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن مشاركة الجاليات الأجنبية وموظفي الوزارة في توزيع الوجبات على السيارات، ضمن مبادرة «أطعم تؤجر»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي والفريق التطوعي «أبشر يا وطن»، يجسد أرقى معاني التعايش داخل المجتمع الإماراتي، فمن يتطوعون لهذا العامل من الجاليات، يمثلون عدداً كبيراً من الجنسيات والأديان والثقافات.

ولا يقتصر ذلك على المسلمين فقط، في صورة رائعة تشرق بالإنسانية التي لا تفرق بين أحدنا والآخر، وكما تحمل معاني الاحترام والتقدير من كل فرد داخل المجتمع الإماراتي للآخرين، مهما كانت الاختلافات في الدين واللون والثقافة، مؤكداً أن المبادرة التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، تعزز هذه القيم النبيلة، وتمثل أرقي درجات الإنسانية على الطرق الإماراتية.

جهود

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق "أبشر يا وطن" التطوعي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في ما يتعلق بمبادرة «أطعم تؤجر 2019» للعام الثاني، والتي حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، بمشاركة عدد كبير من الجهات، مؤكداً أن مشاركة وزارة التسامح في المبادرة، يأتي اتساقاً مع أهدافها المتعلقة بتعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته.

كما يؤكد على المشاعر الروحية الراقية التي تعيشها الإمارات خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير والارتقاء بالقيم النبيلة التي رسخها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وإيماناً منه بأهمية ثقافة التعاون والتآزر الإنساني، انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي السمح.

ومن جهة أخرى، تهدف مبادرة «أطعم تؤجر» بوجه عام، إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق وفئات المجتمع، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتأصيل أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتأمين سلامة مستخدمي الطريق، والمساهمة في تخفيض الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى تفعيل جهود العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع.

فيما عبّر عدد كبير من ممثلي الجاليات التي شاركت في مبادرة أطعم تؤجر، عن سعادتهم بأن يكونوا ضمن هذا العمل الإنساني الراقي، مؤكدين أن الإمارات تعيش أجواء روحانية راقية خلال شهر رمضان، يتمتع بها الجميع، دون أي تفرقة، وهو ما يؤكد إيمان المجتمع الإماراتي بكافة فئاته، بقيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي.