«الهلال» تتلقى مليوني درهم دعماً من مؤسسة الفهيم لحملة مساندة «الروهينغا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شيك تبرع بمبلغ مليوني درهم من مؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلته الخيرية لحملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» التي أطلقتها الهيئة أخيراً تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وذلك لدعم ومساندة الأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينغا وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة.

وتسلم شيك التبرع حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر من عيسى عبد الجليل الفهيم أمين عام المؤسسة وبحضور محمد سعيد الرميثي المستشار بالهيئة خلال لقائهما بمقر المؤسسة في أبوظبي، وذلك امتداداً للجهود التي ظلت تبذلها الإمارات للحد من معاناة اللاجئين وصون كرامتهم الإنسانية.

عطاء متواصل

وعبر الجنيبي عن شكره وتقديره للمؤسسة وعطائها الخيري والإنساني المتواصل لمساعدة ورعاية الحالات الإنسانية التي يرعاه الهلال الأحمر محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا التبرع يؤكد تعاون المؤسسة مع الهلال الأحمر، ويعمل على إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من لاجئي الروهينغا.

من جهته أثنى عيسى الفهيم على جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للنازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم الذين شردتهم النزاعات والكوارث.