مركز سهيل الخييلي يستضيف وفداً من «الهلال الأحمر» في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

استضاف مركز سهيل بن عويضة الخييلي الديني الثقافي في مقره مؤخراً وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وفداً من هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، ضم سالم الريس العامري مدير الفرع، ورؤساء الأقسام، والمتطوعين، إلى جانب عدد 50 من الأيتام وذوي الهمم المكفولين من الهلال الأحمر، وكان في استقبالهم حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، وجابر حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، وخليفة حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي.

وأوضح حمد الخييلي أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل للجميع أسمى معاني الحب والوفاء للمغفور له، بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الاتحاد، طيب الله ثراه.

وقال سالم العامري: «لقد درجت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن تشارك المؤسسات الرسمية والخاصة في العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية، التي يتم تنفيذها تحقيقاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية، وكان لمنتسبي الهلال الأحمر اليد العليا في الوصول بمساعدات الهيئة لمن هم في أشد الحاجة لها».

وقام حمد الخييلي بعد الانتهاء من مأدبة الإفطار بتكريم 50 يتيماً وذوي الهمم من المكفولين من الهلال الأحمر.

كما قدم حمد سهيل الخييلي تبرعاً لهيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، بقيمة 3 ملايين و50 ألف درهم إسهاماً منه في دعم جهود الهيئة وإسهاماتها بمجال العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها.