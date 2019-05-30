«تاكسي دبي» تطلق فعاليات متنوعة عبر مخيمها الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات المخيم الرمضاني في دورته التاسعة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «تسامح الحضارات على أرض الإمارات»، تعزيزاً لمساعيها في مشاركة سائقيها وموظفيها أجواء الشهر الفضيل، وذلك في إطار سعيها لخلق بيئة وظيفية جاذبة عبر زيادة التواصل والاندماج، ورفع معدلات الرضا الوظيفي.

وذلك بحضور عبد المحسن إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي، والدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وعدد من الرعاة، إلى جانب حضور كبير من موظفي المؤسسة.