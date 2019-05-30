الزيودي يتفقد الحجر البيطري وفحص الإرساليات بميناء الحمرية في دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ميناء الحمرية في دبي، والحجر البيطري التابع له، للاطلاع على حركة استقبال إرساليات الحيوانات الحية وفحصها والإفراج عنها.

وتأتي الزيارة ضمن الجولات الميدانية التفقدية لمعاليه في عدد من المنافذ الحدودية بالدولة بهدف الاطلاع على الإجراءات المتبعة في استقبال الإرساليات الواردة للدولة من الحيوانات الحية استعداداً لعيد الفطر، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل والتفتيش في هذه المنافذ.

ورافق معاليه في الزيارة، سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وعادل الهاشمي مدير منطقة دبي.

وقال معالي الدكتور الزيودي: «إن سلامة الغذاء تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ لذا نحرص على المتابعة الدائمة لمراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في منافذ الدولة كافة وتطوير آليات العمل بها وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».

وأضاف: «إضافة إلى تطوير وتحديث آليات العمل، تحرص الوزارة خلال المواسم التي تزداد فيها أعداد الإرساليات الواردة للدولة، إلى زيادة أعداد أطباء الحجر البيطري وفنيي المختبرات في هذه المراكز، وزيادة عدد ساعات العمل لضمان تسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع إجراءات الكشف على الإرساليات».

وخلال زيارته استمع معاليه إلى شرح من الأطباء البيطريين العاملين في مكتب الوزارة في ميناء الحمرية حول كافة الإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع الإرساليات وآليات تيسير وتسهيل كافة الإجراءات، كما تفقد معاليه إحدى البواخر الموجودة في الميناء والمحملة بإحدى إرساليات الحيوانات الحية، والتقى بعدد من التجار مالكي الإرساليات، واستمع منهم إلى ملاحظاتهم على آليات التعامل مع الإرساليات في الميناء.

والتقى معالي الدكتور الزيودي بفريق عمل جمارك دبي وبلدية دبي المتواجدين في الميناء، وأثنى على الدور الحيوي والفعال الذي يقومون به والدعم الذي يوفرونه للموظفين والأطباء التابعين للوزارة لتسهيل منظومة عملهم.