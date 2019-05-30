«الإسعاف الوطني» يرفع جاهزية تأمين المصلّين في العشر الأواخر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّد الإسعاف الوطني اتخاذه الاستعدادات والإجراءات الاستباقية كافة ورفع درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة وتأمين سلامة المصلين في المناطق الشمالية، بما يشمل كلاً من مسجدي الشيخ السعود والشارقة الجديد في إمارة الشارقة، ومسجد الشيخ زايد بالفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومسجدي آمنة الغرير والشيخ زايد في عجمان،.

وذلك ضمن خطة طوارئ متكاملة بما يضمن فاعلية الاستجابة في التعامل مع البلاغات الإسعافية الطارئة التي قد تطرأ قبل أو خلال أو بعد فترة أداء صلاة قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان.

وقد أجرى أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي في الإسعاف الوطني جولات ميدانية لتفقد الاستعداد والبحث مع الشركاء الاستراتيجيين خطط التعاون.