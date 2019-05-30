جلسة رمضانية توعوية عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «مشاريع سالم أحمد الموسى»، جلسة رمضانية توعوية خاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسط أجواء إيجابية مميزة.

حيث عمد الحاضرون إلى تبادل الرؤى والمقترحات والأفكار الإبداعية، بما يسهم في مسيرة الدولة نحو الارتقاء بالخدمات النوعية المقدمة.وشهدت الجلسة حضوراً من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم رجل الأعمال عبدالله الموسى.

والدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وخميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية والمستشار عبد الرحمن المغربي من محاكم دبي والمهندس طالب جلفار من بلدية دبي ونويد أحمد آل رفيعي. وتخللت الجلسة الرمضانية مجموعة من المحاور التي شملت تاريخ الهيئة ودورها الرقابي منذ تأسيسها حتى اليوم، إضافة إلى التطرق إلى قضيتي الأمن والأمان النووي.