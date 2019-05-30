«مواصلات الإمارات» ترعى فعاليات رمضانية

المصدر: دبي - البيان

ترعى مؤسسة مواصلات الإمارات عدداً من الفعاليات المقامة في شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار حرص مواصلات الإمارات على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئها بما يصب في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة الدولة التنموية، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ويتماشى مع النهج الراسخ الذي غرسه مؤسس الدولة في العطاء والتسامح لشعوب المنطقة والعالم.

وأفاد عارف البلوشي مدير إدارة التسويق، بأن المؤسسة وفي إطار حرصها على دعم برامج المسؤولية المجتمعية والمبادرات والفعاليات المنفذة من قبل متعامليها، قامت بتقديم الرعاية لعدد من البرامج والفعاليات خلال الشهر الفضيل، والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم العطاء والخير وتجسيد قيم التكاتف والتلاحم.

دعم

وأشار البلوشي إلى أن المؤسسة استطاعت منذ بداية العام الحالي تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لأكثر من 15 حدثاً منفذاً من قبل متعاملي مواصلات الإمارات بإجمالي 2.44 مليون درهم.