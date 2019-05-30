«مؤسسة زايد الخيرية» وسفارة بيلاروسيا تبحثان التعاون الإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ورومان إليكسادنروفيتش غولوفتشينكو سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة سبل التعاون الإنساني والخيري.

واستعرض بن كردوس العامري - خلال اللقاء الذي عقد في مقر المؤسسة في أبوظبي - دور وجهود المؤسسة الرامية إلى تحقيق أهدافها التي أرسى معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب مكرمة المؤسسة التي يعود ريعها للأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها في المجالات المختلفة، والتي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والأعمال الخيرية والحج والجوائز.

وشدد على أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً خلال عام التسامح لمد جسور التعاون مع سائر الدول وتقديم مساعداتها لرفع معاناة المحتاجين للمساهمة في توفير حياة كريمة لسائر الشعوب دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين أو لون.

من جانبه أكد سفير بيلاروسيا أهمية توثيق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين الإمارات وبيلاروسيا، مقدماً بعض المقترحات للمؤسسة لتنفيذ مشاريع في مجالي الصحة وتأهيل أصحاب الهمم في جمهورية بيلاروسيا، داعياً مدير عام المؤسسة لزيارة بلاده والاطلاع ميدانياً على الاحتياجات الضرورية والوقوف على أهمية المشاريع التي يمكن أن تساهم المؤسسة من خلالها في تقديم الدعم للشعب البيلاروسي لتخفيف معاناتهم في المجالين الصحي والاجتماعي.

وقدم حمد سالم بن كردوس العامري - في ختام الزيارة - درع المؤسسة للسفير البيلاروسي تعبيراً عن توطيد أواصر الصداقة والتعاون.