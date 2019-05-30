سريان الشراكة الدفاعية الإماراتية الأمريكية لتعزيز استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مطلع هذا العام التي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.

جاء ذلك في بيان مشترك خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين. وأكد البيان أن الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، إذ ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.