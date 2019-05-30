بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بقروض سكنية في أبوظبي بـ 3.4 مليارات

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي. وبحث سموه والمستشار جون بولتون خال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ عاقات التعاون ل والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.. إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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