محمد بن راشد يطلق حملة «مهارتي» لتطوير الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي ـــ وام

بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إطلاق الحملة الوطنية «مهارتي 12 في 12»، ضمن إطار برامج ومبادرات تطبيق استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير. وتركز الحملة على ترسيخ 12 مهارة متقدمة تواكب متغيرات المستقبل خلال 12 شهراً، بهدف تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كل المجالات.

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