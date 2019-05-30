الأمم المتحدة تشيد بتجربة الإمارات في بناء قدرات المرأة العربية في حفظ السلام

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت فومزيلي ملامبو نفكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة عسكرياً ونجاحها في دعم وتنظيم برنامج الهيئة لبناء وتطوير قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وحفظ السلام.

وقالت فومزيلي في كلمة لها على موقع المنظمة الدولية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام الذي يصادف 29 مايو من كل عام، إن الدعم الذي لقيه البرنامج من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كان وراء هذا النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الذي يعد التجربة الأولى التي تنفذ على أرض دولة الإمارات.

وهنأت فومزيلي مجموعة الفتيات العربيات اللاتي أتممن تدريبهن العسكري في دولة الإمارات ضمن البرنامج الجديد الذي وضعته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع بدولة الإمارات والاتحاد النسائي العام في الدولة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز حققته 134 امرأة عربية من 7 دول وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والسعودية والسودان واليمن، وأكملنه في ثلاثة أشهر من التدريب العسكري الأساسي تبعها أسبوعان من التدريب على حفظ السلام.

ترحيب

ورحبت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، بالأصداء الإيجابية الواسعة التي حظي بها البرنامج التدريبي لبناء وتطوير قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وحفظ السلام في المحافل الأممية والذي نفذ على أرض دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة موزة في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام إن نجاح هذا البرنامج يعكس الاهتمام الكبير بمخرجاته وإمكانية أن يشكّل توسيع نطاق تطبيقه نقلة نوعية على صعيد زيادة أعداد النساء المشاركات في قوات حفظ السلام الدولية ذات المهام العسكرية والشرطية التي تسعى الأمم المتحدة لمضاعفتها بحلول عام 2020.

وثمّنت الدكتورة موزة الشحي الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي كان له تأثير كبير على نجاح البرنامج الذي تم تنفيذه بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بدولة الإمارات.

تثمين

ثمّنت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، كلمة فومزيلي ملامبو نفكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام، الذي أشادت فيه بالدعم الكبير من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لبرنامج التدريب، الذي نُفّذ على أرض الإمارات. وأوضحت أن الدعم الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك له دور كبير في إنجاح البرنامج، كما أن الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع أعطت نتائج طيبة. أبوظبي - وام