سفير الدولة يرعى إفطاراً رمضانياً لـ190 طفلاً يتيماً في لبنان

المصدر: بيروت - وام

رعى حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، إفطاراً رمضانياً لـ 190 طفلاً في دار الأيتام الإسلامية ببلدة الضنية، وذلك بمكرمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حضر الإفطار الرمضاني - الذي يأتي ضمن حملة «المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - لبنان» - خالد قباني مدير عام دار الأيتام الإسلامية، وقاسم عبدالعزيز مستشار رئيس الحكومة، وعدد من المسؤولين في لبنان. وأكد السفير الشامسي أن الإفطار الرمضاني لـ 190 طفلاً يتيماً في لبنان يأتي في إطار الجهود الخيرية التي تقوم بها دولة الإمارات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم وعلى مدار العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع «عام التسامح».