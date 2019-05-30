«كليفلاند كلينك أبوظبي» يعرض إنجازاته في تقريره السنوي 2018

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف التقرير السنوي لعام 2018 الذي أصدره أمس مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أن المستشفى سجل في العام الماضي أكثر من 583 ألفاً و500 زيارة للمرضى وأكثر من 50 ألف زيارة لقسم الطوارئ، بالإضافة إلى نحو 9 آلاف و500 حالة إدخال للمستشفى و16 ألف عملية جراحية.

وتوزع المرضى بين 73% من المرضى المواطنين و26% من الوافدين و1% من خارج الدولة، وارتفع عدد المرضى من خارج الدولة الذين تلقوا الرعاية الصحية في المستشفى إلى 1.380 مريضاً من 93 دولة أكثر من نصفهم من دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والبحرين وعُمان.

وكشف التقرير أن عدد الفحوصات المختبرية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 35% ليصل إلى نحو 1.3 مليون فحص، كما ارتفع عدد فحوصات الأشعة بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 90 ألف فحص.

ووصل إجمالي عدد الموظفين العاملين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» 5.198 موظفاً خلال العام الماضي بزيادة قدرها 20%،

كما ارتفع متوسط التعداد اليومي للمرضى بنسبة 30% عن العام 2017، وتجاوز العدد الإجمالي لزيارات مرضى العيادات الخارجية 508 آلاف زيارة، محققاً زيادة بنسبة 25%. وكذلك استقبل المستشفى أكثر من 1600 إحالة من مستشفيات أخرى داخل الدولة وخارجها، وعالج مرضى من 93 دولة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة والبنية التحتية في شركة مبادلة:

«يلعب المستشفى مع المرافق الأخرى التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، دوراً حيوياً في تطوير وطرح خدمات جديدة في المجالات التي تلبي أهم احتياجات المجتمع المحلي. ويزود المستشفى مرضاه بالرعاية والعلاجات المتطورة التي اعتادوا من قبل السفر إلى الخارج للحصول عليها، حيث بات يوفر لهم كل ما يحتاجونه هنا داخل الدولة».

إنجازات

ومن أهم الإنجازات التي حققها المستشفى في العام 2018 أنه أصبح المركز الأول والوحيد من نوعه لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات، حيث أجرى جراحات لزراعة الكلية والقلب والكبد والرئة خلال العام. وبلغ عدد جراحات زراعة الأعضاء التي أجراها 35 جراحة في 31 ديسمبر 2018، وهو إنجاز هائل بالنسبة لمستشفى أكاديمي في سنواته الثلاث الأولى.

ومن جانبه، قال الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي للمستشفى:

«أسهم تركيزنا على الإصغاء إلى المرضى وفهم احتياجاتهم في تحقيق التطور السريع، فقد حقق المستشفى العديد من الإنجازات الطبية غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي في العام 2018، ومنها الريادة في استخدام التقنية قليلة البضع لدى المرضى الذين يعانون من حالات قلب خطيرة وتوسيع نطاق جراحات الروبوت، بالإضافة إلى أنه أصبح أول مركز لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات».

رعاية صحية مستدامة

على صعيد الموارد البشرية، استقطب المستشفى 346 طبيباً في العام 2018، محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 4% في نسبة توظيف الأطباء عن العام 2017، كما حصل 94% من أطبائه على تقييم يتراوح بين أربعة وخمسة نجوم في استبيان رضا مرضى العيادات الخارجية، وظل استقطاب المواطنين الإماراتيين الموهوبين وتوظيفهم وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم من أهم الأولويات. وإلى ذلك، بلغت نسبة التوطين 19.1% بحلول نهاية عام 2018.