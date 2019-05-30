شرطة عجمان تعزّز فعالياتها في «رمضان بلا حوادث»

المصدر: عجمان - البيان

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات فعالياتها للحملة الفصلية الثانية «رمضان بلا حوادث» خلال شهر رمضان المبارك ضمن الخطة التشغيلية لقطاع المرور بوزارة الداخلية، وفي إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن الفعاليات جاءت لتوعية السائقين ومستخدمي الطريق بالالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية في شهر رمضان، وتعزيز التكاتف المجتمعي والعمل المشترك بين كل القطاعات للحد من الحوادث المرورية.