بلدية دبا الفجيرة تكثّف جهودها في مراقبة الأسواق والأسعار

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أنهت بلدية دبا الفجيرة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت البلدية بإعداد خطة متكاملة.

وذلك حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، تضمنت تزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمختلف الزينة والإضاءة لإضفاء مشاهد جمالية وحضارية، تعزز من بهجة الأهالي والزوار، خلال إجازة العيد السعيد، والتأكد من جاهزية كل مصليات العيد، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين قبل صلاة العيد، إلى جانب قيام قسم حماية المستهلك في البلدية بمراقبة حملات الترويجية والتنزيلات في مختلف المحلات والمراكز التجارية ومراكز التجميل، والتأكد من السلع المعروضة تجنباً لعمليات التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

تفتيش

وأشار المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة إلى حرصهم هذه الأيام على تكثيف حملات تفتيشية من خلال برنامج شامل ينظم عمل مراقبي إدارة الخدمات العامة والبيئة بالقيام بالزيارات الدورية، والمفاجئة على جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية.

وأكد اليماحي أن مسالخ دبا على أتم الاستعداد والجاهزية لسرعة إنجاز طلبات الذبح وفق آلية عمل منظمة، حيث تستقبل الذبائح في مسالخ دبا خلال الفترة من السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، أما مسالخ البدية فيبدأ العمل فيها من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة مساء.