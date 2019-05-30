«ورشة حكومة دبي» تنظم «كشخة عيد» لإسعاد الموظفات

المصدر: دبي - البيان

نظمت «ورشة حكومة دبي» أخيراً مبادرة «كشخة عيد» الموجهة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الموظفات ضمن أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والألفة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر السعيد، واستلهاماً من القيم السامية للشهر الفضيل.

وشكّلت «كشخة عيد»، التي أقيمت بالتعاون مع «موفينج بوتيك» (Moving Boutique)، منصة مثالية لتعزيز التواصل الاجتماعي بين الموظفات اللواتي حظين بفرصة اختيار ملابس العيد من أحدث الابتكارات في عالم الموضة بتوقيع نخبة الأسماء الإماراتية.

وأوضحت زينب أحمد راشد القاسم، رئيس اللجنة النسائية في «ورشة حكومة دبي»، بأنّ «كشخة عيد» نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تتمحور بالدرجة الأولى حول إسعاد الموظفات باعتبارها أولوية قصوى.