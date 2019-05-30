برنامج زمنيّ لاستكمال الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنّ الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كافة الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة للمشمولين سيتمّ الإعلان عنه قريباً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبحيث يصبح بمقدورهم ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها لأبناء الوطن.

ورفع الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات.

وقال: «إنّ هذه المكرمة التي جاءت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أدخلت البهجة والفرح على قلوب شريحة واسعة من أبناء مجتمع الإمارات، وجعلت عيد أسرهم عيدين، مشيداً بتوجيهات سموه الدائمة ببذل كل جهد ممكن من شأنه أن يسعد أبناء وبنات الإمارات ويحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والمستقبل المشرق».

كما رفع الشامسي الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعاية سموهما واهتمامهما بكافة جوانب حياة المواطنات وأبنائهن من غير المواطنين، وحرص سموهما على طمأنتهن على مستقبل فلذات أكبادهن.

وأضاف أنّ استكمال إجراءات شمول هذه الكوكبة من أبناء المواطنات بمظلّة المواطنة الإماراتية جاء بفضل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي لم يأل جهداً في سبيل متابعة إنجاز هذا الملف وتحقيق طموحات وأحلام المشمولين فيه.

وهنأ الشامسي كافّة من شملتهم هذه المكرمة، وقال: «نرحب بكم جميعاً أعضاء فاعلين في أسرتنا الإماراتية الكبيرة، ونتطلّع إلى مساهمتكم الفاعلة في خدمة الوطن في مختلف ساحات العطاء والبناء، وأن تشكّلوا إضافة نوعية تساهم في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية».

وأكد أن المواطنة ليست مجرّد امتيازات وحقوق فقط، بل واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم، واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.