المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي تمديد فترة التقديم للمشاركة في مسابقة أجمل حديقة في إمارة أبوظبي حتى 1 أكتوبر المقبل، كموعد نهائي للمشاركة.

وقال سالم بن سويدان الكتبي، رئيس اللجنة العليا لمسابقة أجمل حديقة: «إن الوقت الذي تم تمديده يأتي نزولاً عند رغبة الكثير من السكان ليجدوا المجال والفرصة للمشاركة في المسابقة وفقاً للمعايير والاشتراطات المحددة كما أنها تمثل فرصة لإعطاء السكان فكرة وتصوراً كافيين عن المسابقة وأساسيات الحصول على حديقة مميزة ذات مواصفات تتفق وتوجهات المسابقة في تحقيق التنمية والاستدامة والمحافظة على الموارد، ولتجهيز حدائقهم للمشاركة في المسابقة، وكذلك الحال بالنسبة لفئة المدارس».

وأكد أن المسابقة التي تقام تحت شعار «حديقتي مدينتي»، تهدف إلى تحفيز المنافسة والارتقاء بمظهر إمارة أبوظبي، حيث إن المشاركة في المسابقة تساهم في تثقيف سكان الإمارة بأفضل الممارسات في هذا المجال، وتمثل حافزاً للاهتمام بالحديقة التي تعتبر جزءاً حيوياً يرسم جمال الإمارة والأحياء السكنية.