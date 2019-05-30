تبادل خبرات بين «تدوير» و«تحالف من أجل الاستدامة العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وفداً برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية «إيه جي إس»، والوفد المرافق لها، وذلك بهدف الاطلاع على المرافق التشغيلية لمشروع مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة.

وضم الوفد كلاً من جيروين فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، ويوهان فان فورين، المدير المالي، وإيفو وينترمانز رئيس إدارة النفايات، وفاطمة الحسين أخصائي تصنيف النفايات غير الخطرة إلى جانب خالد السلطان أخصائي استثمار في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.

وشمل برنامج زيارة الوفد عدداً من الفعاليات المصاحبة من أبرزها قيام فريق المركز بتقديم عرض مفصل وشامل حول آلية عمل مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، تبعتها جولة ميدانية للوفد الزائر في موقع المشروع للاطلاع على مرافقه التشغيلية، تم من خلالها التعرف على عمليات التشغيل الميدانية وتبادل الخبرات والمعرفة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات ــ تدوير: «أحدث مشروع مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة منذ إنشائه نقلة نوعية في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في أبوظبي، الأمر الذي ساهم في تقليل استخدام الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة بما يعكس مدى اهتمام الإمارة بتقليل الأثر البيئي لطمر نفايات الهـدم والبنـاء وتحويلها إلى رافد للاقتصاد الوطني».

ويعد مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في منطقة الظفرة من المشاريع الحيوية التي يشرف عليها مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالتعاون مع شركة الظفرة لصناعات التدوير.