8000 عائلة تستفيد من «مبروك ما ياك»

المصدر: دبي - البيان

واصلت مبادرة «مبروك ما ياك» انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 8000 عائلة، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات إصدار جميع الوثائق الثبوتية للمواليد الإماراتيين الجدد.

وانطلقت هذه الخدمة بشكل تجريبي في منتصف العام 2017 بالتعاون بين عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة من بينهم؛ وزارة الداخلية مع حكومة دبي الذكية، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومبادرة حكومة الإمارات الذكية، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وشركة جونسون.

وشارك في المبادرة أيضاً عدد كبير من المستشفيات العاملة في الدولة، وصل عددهم إلى 35 مشفى منذ انطلاقها في شهر يونيو من العام 2017، واستفاد منها أكثر من 8000 عائلة. وتم تطبيق خدمة «مبروك ما ياك» في العديد من مستشفيات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومنذ بدايات العام الجاري، قامت بقية الإمارات بإدماج هذه الخدمة في مستشفياتها.