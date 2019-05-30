سفارة استراليا بأبوظبي تنظم إفطاراً جماعياً في جامع الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت سفارة استراليا لدى الدولة أول من أمس إفطاراً جماعياً في جامع الشيخ زايد الكبير بحضور السفير آرثر سبيرو وذلك توثيقاً للروابط ودعماً للتفاهم والاحترام المتبادل.

وأكد السفير الأسترالي بأن تجربة الإفطار الجماعي مع جموع الصائمين من مختلف الجنسيات في هذا الصرح الإسلامي الرائع «جامع الشيخ زايد الكبير» كانت تجربة مثيرة وفرصة رائعة للدبلوماسيين الأستراليين للتعرف على عادات وروحانيات شهر رمضان الكريم والاستمتاع بالطقوس الرمضانية وأجواء التسامح والمحبة والتعايش الإنساني التي تشيع على أرض الإمارات وتتجلى في صورة مصغرة بين جنبات جامع الشيخ زايد.

وأضاف أن أعضاء السفارة الأسترالية في أبوظبي خلال شهر رمضان الكريم يشاركون عادة في العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية داخل الدولة، ويحرصون على تلبية دعوات الإفطار التي تنظمها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ومشاركة المسلمين في احتفالاتهم بالشهر الكريم.

وثمن السفير الأسترالي الجهود الكبيرة والمثمرة في نشر وترويج أجندة التسامح حول الإمارات والتي يتولاها معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح وصديق أستراليا.