محمد بن زايد يستقبل موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي ووفدي وزارة البيئة والتغير المناخي و"البيت متوحد"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البطين، موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي، ووفدي وزارة البيئة والتغير المناخي و" جمعية البيت متوحد" بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع بهذه المناسبة المباركة راجين الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادته وشعبه ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأعرب سموه خلال حديثه مع الوفود عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلونها وحثهم على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لترسيخ بيئة عمل متميزة وبما يخدم المجتمع وأفراده.

من جانبها ثمنت الوفود الدعم الدائم الذي توفره القيادة الحكيمة لمكونات المجتمع مما يشكل حافزا قويا للأفراد والموظفين كل في مجاله لبذل مزيد من الجهد لمواكبة تطلعات القيادة وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.