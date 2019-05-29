"تحالف من أجل الاستدامة" تطلع على مرافق مصنع إعادة تدوير المخلفات بالظفرة

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير وفداً برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية "إيه جي إس"، والوفد المرافق لها، وذلك بهدف الاطلاع على المرافق التشغيلية لمشروع مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة.

وقد ضم الوفد كلاً من جيروين فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، ويوهان فان فورين، المدير المالي، و إيفو وينترمانز، رئيس إدارة النفايات، و فاطمة الحسين، أخصائي تصنيف النفايات غير الخطرة إلى جانب خالد السلطان، أخصائي استثمار في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.

شمل برنامج زيارة الوفد عددا من الفعاليات المصاحبة من أبرزها قيام فريق المركز بتقديم عرض مفصل وشامل حول آلية عمل مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، تبعتها جولة ميدانية للوفد الزائر في موقع المشروع للاطلاع على مرافقه التشغيلية، تم من خلالها التعرف على عمليات التشغيل الميدانية وتبادل الخبرات والمعرفة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير :" أحدث مشروع مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة منذ إنشائه نقلة نوعية في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في أبوظبي الأمر الذي ساهم في تقليل استخدام الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة بما يعكس مدى اهتمام الإمارة بتقليل الأثر البيئي لطمر نفايات الهـدم والبنـاء وتحويلها إلى رافد للاقتصاد الوطني".

وأضاف الكعبي: تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا الدائم على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة النفايات إلى جانب تعزيز أواصر التعاون المتبادل مع مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع الهام والحيوي بهدف الوصول إلى تخفيض إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها لضمان الوصول إلى بيئة آمنة ومستدامة".

ويعد مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في منطقة الظفرة من المشاريع الحيوية التي يشرف عليها مركز أبوظبي لإدارة للنفايات بالتعاون مع شركة الظفرة لصناعات التدوير، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمنشاة 8000 طن يوميا، ويساهم بمعالجة مخلفات الهدم والبناء لإنتاج حبيبات الحصى المعاد تدويرها واستخدامها في بناء الطرق ومشاريع البنية التحتية.

يذكر أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بتطوير خدمات إدارة النفايات، من جمع، ونقل، ومعالجة، والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مكافحة اَفات الصحة العامة. كما أن المركز لا يألو جهداً لتوعية سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.