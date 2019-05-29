محمد بن زايد يبحث مع بولتون علاقات التعاون وجهود مواجهة الإرهاب

المصدر: البيان الالكتروني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال سموه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم الأربعاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.

ونشر عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وبحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب".