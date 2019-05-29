"دبي للإحصاء" يطلق منظومة إحصاءات التعليم العالي

المصدر: البيان الالكتروني

أطلق مركز دبي للإحصاء منظومة إحصاءات التعليم العالي لإمارة دبي، لتنضم إلى منظومة الإحصاء الذكي بإمارة دبي، والتي تشمل قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية في الإمارة، حيث تهدف المنظومة إلى دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي كما أنها تسهم بشكل فعال في دعم صنع السياسات واتخاذ القرارات في جميع قطاعات التنمية لاسيما قطاع التعليم والبحث والتحليل، إذ ستساعد هذه الخطوة على التعرّف على البيانات المتعلقة بالطلبة الملتحقين والخريجين من مؤسسات التعليم العالي في دبي كأعداد الدارسين والخريجين حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص والشهادة وغيرها.



الطلبة الملتحقين

وأظهرت منظومة إحصاءات التعليم العالي لإمارة دبي أن مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي خلال العام الدراسي 2017/2018 بلغ 55 ألفاً و820 طالباً منهم 19 ألف و63 طالب إماراتي و36 ألف و757 طالب غير إماراتي.

وقد شكل الطلبة الإماراتيون أكثر من ثلث الطلبة الملتحقين في الجامعات والكليات العاملة في إمارة دبي خلال العام الدراسي 2018/2017، إذ بلغت نسبتهم 34.2% من المجموع العام للطلبة، فيما بلغت نسبة الطلبة من حملة جنسيات الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 36.2% من مجموع الطلبة ثم الطلبة العرب من غير الخليجيين بنسبة بلغت 17.6%، بينما شكل الطلبة الخليجيون ما نسبة 3.6% من مجموع الطلبة المسجلين في جامعات وكليات دبي وذلك في جميع التخصصات وفي مختلف المستويات الدراسية.

واحتل تخصص إدارة الأعمال المرتبة الأولى ضمن التخصصات الأكاديمية الأكثر إقبالاً لدى الذكور والإناث على حد سواء بواقع 43.8% من إجمالي الملتحقين، منهم 47.4% من اجمالي الملتحقين الذكور و39.7% من اجمالي الملتحقات الإناث في تخصص إدارة الأعمال.

وبالتركيز على قائمة التخصصات الأكثر اقبالاً لدى الطالبات الإناث فقد جاء تخصص الاعلام والتصميم في المرتبة الثانية بنسبة 11.5% وفي المرتبة الثالثة جاء تخصص العلوم الإنسانية بنسبة 11.1% من اجمالي الطالبات الإناث.

أما فيما يخص الطلبة الذكور فقد جاء تخصص الهندسة في المرتبة الثانية بنسبة 22.4% يليه في المرتبة الثالثة تخصص تقنية المعلومات مشكلين ما نسبته 8.8% من اجمالي الطلبة الذكور.



الخريجون

أما بالنسبة للطلبة الخريجين فقد بلغ عددهم 13 ألفاً و646 خريج منهم 4 آلاف و453 خريج إماراتي و9 آلاف و193 خريج غير إماراتي وذلك للعام الدراسي 2017/ 2016.

ومن الطبيعي أن يحتل تخصص إدارة الأعمال التخصص بالنسبة للطلبة الخريجين المرتبة الأولى بواقع 6 آلاف و587 خريج شكلوا ما نسبته 48.3% من إجمالي الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2017/2016، وجاء تخصص الهندسة في المرتبة الثانية بنسبة 15.6% من اجمالي الخريجين وفي المرتبة الثالثة جاء تخصص الاعلام والتصميم بنسبة %9.1.

هذا ومن جهة أخرى فقد شكل الخريجون الاماراتيون أيضاً حوالي ثلث الخريجين حيث بلغت نسبتهم 32.6% من المجموع العام للخريجين، فيما بلغت نسبة الطلبة الخريجين من حملة جنسيات الدول الآسيوية غير العربية 37.0% من مجموع الطلبة الخريجين ثم الطلبة من الدول العربية الأخرى بنسبة 14.3%.



تعاون دائم

وأعرب عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتعاونهما الدائم في تطوير هذه المنظومة المختصة بإحصاءات التعليم العالي للإمارة كونهما شركاء استراتيجيون في هذا المجال نظراً لأهميته البالغة في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة المستقبل في دبي، مؤكداً أن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بإحصاءات التعليم العالي متاحة لكافة المهتمين عبر مختلف منصات نشر البيانات الإحصائية الرسمية للإمارة سواء من خلال التطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء أو موقعه الالكتروني أو عبر التواصل الهاتفي على الخط الساخن للرد على أيه استفسارات، وتوفير أية تقارير أو مؤشرات إحصائية تفصيلية مطلوبة وكذلك تقديم الدعم الاستشاري في مختلف المجالات.