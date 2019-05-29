مليون درهم مكرمة من حميد النعيمي لصيادي عجمان

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين على أن يبدأ تسليمها فورا وقبل عيد الفطر وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.‪

‬ وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.‪‬

وأشاد الغملاسي بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير احتياجاتهم كافة من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

كما نقل تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على متابعتهما شخصيا لمهام وانشطة صيادي الأسماك في عجمان والاطلاع على دورهم العام في توفير الأمن الغذائي المائي للمواطنين والمقيمين وتوفير ما يحتاجونه من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.