"الاتحادية للهوية والجنسية" تضع برنامجاً زمنيّاً لتسليم وثائق الجنسيّة لـ 3354 من أبناء المواطنات

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إن الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كافة الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة للمشمولين بمنح الجنسية من أبناء المواطنات البالغ عددهم 3354 وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – .

وقال أنه سيتمّ الإعلان عن البرنامج الزمني قريباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبحيث يصبح بمقدورهم ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها لأبناء الوطن.

ورفع الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على توجيهات سموه بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ (3354) من أبناء المواطنات.

وقال إنّ هذه المكرمة التي جاءت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أدخلت البهجة والفرح على قلوب شريحة واسعة من أبناء مجتمع الإمارات وجعلت عيد أسرهم عيدين، مشيداً بتوجيهات سموه الدائمة ببذل كل جهد ممكن من شأنه أن يسعد أبناء وبنات الإمارات ويحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

وأكد أن المواطنة ليست مجرّد امتيازات وحقوقا فقط، بل واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.

وهنأ الشامسي كافّة من شملتهم هذه المكرمة وقال: "نرحب بكم جميعاً أعضاء فاعلين في أسرتنا الإماراتية الكبيرة ونتطلّع إلى مساهمتكم الفاعلة في خدمة الوطن في مختلف ساحات العطاء والبناء وأن تشكّلوا إضافة نوعية تساهم في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية".