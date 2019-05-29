المجلس الرمضاني لضاحي خلفان يناقش الخطط المستقبلية للوقاية من «السكري»

المصدر: دبي - البيان

استضاف المجلس الرمضاني لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، جلسة علمية حول مرض السكري، وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، حضرها كلّ من عبد الله محمد غباش، المدير العام لجهاز الرقابة المالية، وسلطان صقر السويدي، وعدد من كبار الشخصيات والأطباء المتخصصين والمهتمين.

ودعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول التي نجحت في التقليل من فرص الإصابة بمرض السكري، وتطبيقها في الدولة.

كما دعا معاليه لإصدار توصية من قبل جمعية الإمارات للسكري، لمخاطبة الجهات المعنية بالدولة، بضرورة منع بيع الأدوية والمواد والمكملات الغذائية التي تباع بدون وصفات طبية وتساهم بشكل كبير بالإصابة بمرض السكري وأمراض أخرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة فتحية العوضي، استشارية السكري بمستشفى دبي، رئيسة جمعية الإمارات للسكري، على ضرورة وضع الخطط المستقبلية للوقاية من المرض، وتخصيص برامج ذكية وقائية على مستوى الدولة، للتصدي لمرض السكر.

وأضافت الدكتورة فتحية بأن آخر مسح ميداني شمل حوالي 5000 أسرة في دبي لبيان نسبة المصابين بمرض السكري، أظهر أن نسبة الإصابة بين المواطنين في الدولة وصلت إلى 17.2% على مستوى السكان، وبلغت نسبة الإصابة بين المقيمين 15.48%.

وفي ختام الجلسة، توجه معالي الفريق ضاحي خلفان ، بالشكر إلى الدكتورة فتحية العوضي، والمشاركين في الجلسة على المعلومات القيمة التي ناقشوها خلال الجلسة.