مناقشة جهود تعزيز مكانة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ناقشت مجالس وزارة الداخلية أمس الأول جهود دولة الإمارات في تعزيز مكانة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وترسيخ حقوقهم وتعزيز ثقافة احترامهم، مؤكدة أنهم مصدر للإنتاجية والطاقة الإيجابية والسعادة في المجتمع وذلك خلال مداولات المجالس الثمانية التي انعقدت على مستوى الدولة، فيما تطرق المجلس النسائي في العين منطقة الفوعة لموضوع المرأة والطفل (النموذج الإماراتي).

وتنعقد المجالس بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه خالد بخيت بن طناف المنهالي في بني ياس بإمارة أبوظبي والتابع لمكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، وأداره الإعلامي حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، موضوع كبار المواطنين وأصحاب الهمم ودور الجهات الحكومية والمجتمع في تعزيز حقوقهم وترسيخ مكانتهم.

استراتيجية

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي مروان بن غليطة، وأداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي. وتحدث في المجلس حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالعزيز الفهيمي رئيس إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، والعميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة في القيادة العامة لشرطة دبي، والملازم عاصم محسن شائع ضابط مناوب في مطارات دبي، وخليل صقر غريب، مدير الاتصال المؤسسي في جمارك دبي.

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة مجلس الرحمانية وأداره الإعلامي يوسف الحمادي.

وتم الحديث حول دور الجهات الحكومية والخاصة ودور المجتمع في تعزيز ثقافة احترام كبار المواطنين والبر بهم، والسياسات الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ودور المجتمع في ترسيخ حقوقهم.

كما استضاف في عجمان حلقة مجالس وزارة الداخلية محمد عبدالله بن غليطة الغفلي وأداره الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف وناقش المجلس مكانة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وحضره وتحدث فيه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية.

استفادة

وتطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في أم القيوين أحمد راشد الغاوي وأداره الإعلامي محمد غانم إلى أهمية ودور كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في رأس الخيمة منطقة «الظيت الجنوبي» أحمد راشد صوفة الزعابي وأداره الإعلامي أحمد الغفلي الدور الذي تقوم بها الإمارات في تعزيز وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

سياسات

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في الفجيرة منطقة «سكمكم» ياسر راشد الحفيتي، وأداره الإعلامي منذر المزكي جانباً من جهود دولة الإمارات في دعم مكانة أصحاب الهمم وكبار المواطنين.