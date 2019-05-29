«أمناء سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات المؤسسة خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثالث لعام 2019 برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات.

والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبدالله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

واستعرض المجلس العديد من الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري كما ناقش تحديثات الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

مشاريع

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة سقيا الإمارات: «نواصل في مؤسسة»سقيا الإمارات«تنفيذ المشاريع والمبادرات لتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، تمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة.

كما نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، وأهداف مؤسسة»مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية«، التي تنضوي مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلتها، ألا وهو مكافحة الفقر والأمراض عبر الإسهام في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُحّ المياه حول العالم من خلال البحث عن حلول لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، لمساعدة الملايين ممن يعانون من تلوث مياه الشرب حول العالم».

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض العديد من الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفي مقدمتها الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تم إطلاقها خلال شهر أبريل الماضي بفئاتها الجديدة.

ومبادرات المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك 2019، ومنها الحملة الدولية للمؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وسفارة الدولة في تشاد لتوزيع المياه ضمن الحملات الرمضانية الخارجية في 12 دولة، منها تشاد، أوغندا، مصر، البرازيل، قيرغيزستان، تايلاند، بنين، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، طاجيكستان، الفلبين.

وعلى مستوى الحملة المحلية، قامت المؤسسة بتزويد 14 جمعية خيرية محلية بصناديق أكواب ماء لتوزيعها على الصائمين في شهر رمضان المبارك، وتم توفير حوالي 8.3 ملايين كوب من المياه خلال الشهر الفضيل.

وناقش الاجتماع الأولمبياد الخاص للألعاب الحكومية التي حظيت بدعم المؤسسة خلال استضافة إمارة دبي لنحو 7000 لاعب، حيث قدمت 50 ألف عبوة مياه بالتعاون مع شركة «ماي دبي» لتوفيرها للوفود المشاركة.

موقع إلكتروني

من جهته، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»: «ناقش المجلس أيضًا تحديثات الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حيث بات ممكنًا تقديم الطلبات الإلكترونية للجائزة، واستقبال التبرعات الالكترونية، والتعرف على إنجازات المؤسسة وجميع مبادراتها وبرامجها، والاطلاع على حقائق حول أزمة المياه العالمية وتأثيرها في مختلف الجوانب.

كما نوه الشامسي إلى أن المؤسسة تواصل حملتها الرمضانية هذا العام بالتعاون مع(ماي دبي) لتوفير المياه للصائمين من خلال عدد من الجمعيات الخيرية المحلية، إضافة إلى توفير المياه للصائمين في دول مختلفة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.