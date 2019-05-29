45 ألف مستفيد من 19 مبادرة مجتمعية لجمارك دبي في رمضان

المصدر: دبي ــ البيان

عززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ 19 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 45 ألف مستفيد من كل شرائح المجتمع.جاء تنفيذ المبادرات المجتمعية من كل الإدارات والمراكز الجمركية التابعة لجمارك دبي.

وتنوعت المبادرات ما بين المير الرمضاني وسواعد الفرضة وإفطار صائم، محاضرات ثقافية وجلسات إفتاء للموظفين، إذ تصب جميع المبادرات في الدائرة على دعم كل شرائح المجتمع من عملاء وشركاء وعمالة مساعدة، وأيضاً موظفين.

وجاءت مبادرة سواعد الفرضة باكورة المبادرات ومن خلالها تم توزيع 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك على قائدي المركبات قبيل أذان المغرب بواقع 5,000 وجبة كل يوم سبت عند تقاطع الإشارات المرورية الواصل بين شارعي الشيخ راشد والميناء، تلاها مبادرة توزيع المير الرمضاني على 1000 أسرة متعففة في أنحاء دبي.

وكان للمسافرين والقادمين عبر مطار دبي نصيب من تلك المبادرات، ومنها استقبال مبنى المطار 3 المسافرين القادمين إلى دبي بوجبات رمضانية خفيفة تحت مبادرة إفطار صائم، وذلك حرصاً منهم على إسعاد المسافرين والتخفيف عنهم من مشقة السفر خلال الشهر الكريم.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال في جمارك دبي: تحرص جمارك دبي على تنظيم العديد من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية