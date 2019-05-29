مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقيم سحوراً لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أخيراً سحوراً جماعياً لجميع موظفي المؤسسة «يمعتنا في رمضان»، في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي ــ دبي، بحضور سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء فريق القيادة بالمؤسسة، وعدد من الموظفين ليأتي هذا السحور ضمن أهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق الألفة والروح الاجتماعية بين المسؤولين والموظفين.

وأعرب سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن شكره وتقديره للحضور لتلبيتهم الدعوة، مباركاً لهم الشهر الفضيل، موضحاً لهم سعي المؤسسة لتعزيز بيئة العمل التي تساعد جميع الموظفين على النمو والتطور والإبداع، مؤكداً أهمية هذه الملتقيات الرمضانية، التي تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين.