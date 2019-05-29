شرطة دبي تنظم الإفطار الجماعي للمسلمين الجدد

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي بالوكالة فعاليات مأدبة الإفطار الجماعية للمسلمين الجدد التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الإدارية مع دار زايد للثقافة الإسلامية وجمعية دار البر الخيرية.

وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات «عاماً للتسامح» لترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح، وبتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح بين مختلف فئات المجتمع.

وكرم العميد رفيع خلال الفعاليات الشركاء والمتعاونين مع القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح هذه المناسبة، وسلم المسلمين الجدد مجموعة من الهدايا بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.