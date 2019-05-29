«تعاونية الاتحاد» تدعم المبادرات الرمضانية لهيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي- البيان

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع تعاونية الاتحاد، تقدم بموجبها التعاونية رعاية بلاتينية لمبادرة «سحورهم علينا»، التي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في رمضان.

وقع الاتفاقية كل من سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد.

وبموجب الاتفاقية، توفر تعاونية الاتحاد دعماً مالية لمبادرة «سحورهم علينا»، يتم استخدامه في تأمين الوجبات التي يتم توزيعها على فئة العمال، كما يشارك عدد من موظفيها كمتطوعين في توزيع وجبات السحور على العمال سعياً منها، لتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

مساهمة

وقال الطاير إن مساهمة تعاونية الاتحاد في دعم مبادرة «سحورهم علينا»، تؤكد حرص القطاع الخاص على تجسير الفجوة بين فئات المجتمع واستثمار أجواء الشهر الفضيل لتحسين حياة فئة العمال وإدخال السرور على قلوبهم.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: «العمل التعاوني الجماعي يعتبر القوة الحقيقية التي تسهم في إحداث التغيير في المجتمع من خلال تكاتف الجهود لزيادة الإنتاج والتطور والتقدم وتوفير احتياجات المجتمع».