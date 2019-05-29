«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة اعتباراً من الأحد 2 يونيو 2019 ولغاية السبت 8 يونيو 2019. على أن يستأنف الدوام الأحد 9 يونيو 2019. وسيعمل مركز إسعاد المتعاملين الذكي في أم رمول والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الاثنين - الخميس 3-6 يونيو 2019) من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، (الجمعة 7 يونيو 2019) من 10:00 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط الأحمر (السبت 8 يونيو 2019) من 5:00 صباحا وحتى 2:00 صباح اليوم التالي.

وستعمل محطات المترو للخط الأخضر كما يلي: (الاثنين - الخميس 3-6 يونيو 2019) من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، (الجمعة 7 يونيو 2019) من 10:00 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي وسيعمل الخط الأخضر (السبت 8 يونيو 2019) من 5:30 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي.

أما مراكز شامل الإمارات (العاضد، القصيص، ند الحمر، المحيصنة)، فستكون مغلقة من الأحد 2 يونيو 2019 ولغاية الجمعة 7 يونيو 2019.