حكومة الإمارات تؤهل الكفاءات الوطنية لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، برنامج تأهيل مدربي مديري مراكز سعادة المتعاملين، الهادف إلى تأهيل 50 من مديري المراكز وبناء قدراتهم وإعدادهم ليكونوا مدربين معتمدين، يسهمون في جهود الحكومة لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

ويهدف برنامج تأهيل مدربي مديري مراكز سعادة المتعاملين إلى نقل خبرات المدربين في إدارة مراكز سعادة المتعاملين إلى 1000 من مديري مراكز الخدمات الحكومية، بما يدعم التوجهات لإسعاد المتعاملين وتعزيز تجربة المتعامل وتمكينه من رحلة خدمة بسيطة وسلسة وسريعة.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين موظفي مراكز سعادة المتعاملين بالمهارات والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم تجربة متميزة للمتعامل وتحسين وتطوير مستوى الخدمات في جهاتهم».

مشيرة إلى أن مدربي مديري مراكز سعادة المتعاملين سيسهمون في دعم هذه الجهود من خلال نقل خبراتهم ومهاراتهم والمعارف التي اكتسبوها لزملائهم في الجهات الحكومية ومراكز سعادة المتعاملين.

تمكين

ومن جهته، قال محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين مديري مراكز سعادة المتعاملين من تحسين تجربة المتعامل، عبر تبني محاور معادلة إسعاد المتعاملين ودليل سعادة المتعاملين».

مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي تضمن ورش عمل ومحاضـرات وتطبيقات عملية ركزت على تعزيز قدرات المنتسبين في منهجيات قيادة فرق العمل، وأدوات وأساليب إدارة مراكز الخدمات، ومفاهيم وممارسات إسعاد المتعاملين بناءً على النموذج الإماراتي.

تعزيز

وتم تصميم البرنامج التدريبي بالاستناد إلى محاور معادلة إسعاد المتعاملين ودليل سعادة المتعاملين اللذين طورتهما حكومة دولة الإمارات، وتضمنت محاور التدريب مفهوم إسعاد المتعاملين، ومهارات تحليل رحلة المتعامل، وكيفية قيادة فريق مركز سعادة المتعاملين.

وشملت الدورة التدريبية مساقاً خاصاً بالتعريف بنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، شارك خلاله المنتسبون في حلقة تفاعلية، تناولت أهم أهداف النظام، وإعادة صياغة مفهوم الخدمات، كما اطلعوا على تجربة مركز خدمات 1، ضمن جولة معرفية في المركز الذي يقدم تجربة متكاملة لإعادة تصميم الخدمات في حكومة دولة الإمارات، تركز على سعادة المتعامل.

قدرات

برنامج تأهيل مدربي مديري مراكز سعادة المتعاملين يأتي ضمن خطة البرنامج لبناء قدرات موظفي مراكز سعادة المتعاملين، التي شملت برامج وأنشطة تدريبية متنوعة كان من ضمنها برنامج تأهيل مدربي سعادة المتعاملين.