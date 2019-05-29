البواردي يبحث التعاون مع رئيس أركان قوات الدفاع التنزانية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس في مكتبه بوزارة الدفاع، الفريق ركن يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية التنزانية، بحضور مبارك ناصر مبارك سفير تنزانيا لدى الدولة والوفد المرافق.

ورحب معاليه برئيس أركان قوات الدفاع التنزاني وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.