«الصحة» تعزز المخزون الدوائي الاستراتيجي

المصدر: ■ دبي- البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية مع شركة «نوفارتس» الشرق الأوسط، بشأن توفير وتدوير المخزون الدوائي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، وتتضمن 31 صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في حالة الطوارئ وغيرها لمدة 12 شهراً، وتتجدد تلقائياً، مع تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة التنسيق، بهدف تعزيز الأمن الدوائي والصحي والاستجابة المناسبة للطوارئ.

وحضر مراسيم التوقيع التي تمت في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، وقام بالتوقيع الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث من طرف الوزارة، وعن شركة نوفارتس الدكتور محمد عز الدين المدير الإقليمي، بحضور جهاد القيسي مدير العلاقات العامة، وإبراهيم عقيل مدير قسم الشؤون الحكومية بالشركة.

وأكد الدكتور عبد الكريم الزرعوني: «إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، من خلال امتلاك المخزون الطبي الاستراتيجي، بحسب معايير التخزين والتدوير العالمية، والذي يغطي الاحتياجات لمدة سنة».

وأشار إلى أن قوائم الأدوية المدرجة في الاتفاقية ضمت 31 صنفاً دوائياً منها أدوية لعلاج أمراض جهاز المناعة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز البولي والتناسلية وأمراض النساء والتوليد، وأخرى لعلاج أمراض جهاز الغدد الصماء، وأمراض الدم وسوء التغذية، وعلاج أمراض العظام، بالإضافة لأدوية علاج أمراض الجهاز العصبي، والجهاز التنفسي، وأمراض مزمنة أخرى.