«جائزة أبوظبي» تفتح باب الترشح لدورتها الـ 10

المصدر: ■ أبوظبي ـ موفق محمد

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة أبوظبي» التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق شعارها الجديد.

والذي يواكب التطور الحاصل في مسيرة الجائزة في الدولة وانعكاسها الواضح على مسيرة تطور وأهداف الجائزة.

مشيرة في الوقت نفسه عن تمديد فترة الترشيحات لتصل إلى نحو 7 أشهر. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء أول من أمس، جرى الإعلان عن فتح أبواب الترشح أمام الجمهور للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 10.

وتستعد النسخة الحالية لاستضافة سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وذلك تماشياً مع مبادئ عمل الخير وخدمة المجتمع، حيث سيتم تسليط الضوء على جملة من الموضوعات بما في ذلك التنمية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية والوعي البيئي.

ودعت الجائزة الجمهور إلى ترشيح الأشخاص، موضحة أن الشرط الوحيد الواجب توافره في المرشحين هو أنهم قاموا بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على الإمارة، ويغلق باب الترشح في الـ 31 ديسمبر المقبل.

وقال عيسى السبوسي، عضو لجنة تنظيم جائزة أبوظبي: «بعد 9 دورات ناجحة من جائزة أبوظبي، حرصنا أن تتميز الدورة العاشرة من خلال تبني أسلوب جديد للارتقاء بمكانة الجائزة وبرنامج تفاعلي يضم سلسلة من الفعاليات التي تعزز أعمال الخير في الإمارة، متيحين الفرصة أمام كافة أفراد المجتمع لرد الجميل إلى مجتمعاتهم».

ونوه إلى أن عملية الترشح للدورة الـ 10 أصبحت أكثر سهولة، فما على المتقدم سوى زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة أبوظبي www.abudhabiawards.ae لتقديم استمارة المرشحين.