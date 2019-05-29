اعتماد حزمة مشاريع بـ 900 مليون درهم في الدولة

المصدر: ■ دبي - أحمد يحيى ،‏ أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ترسية حزمة من المشاريع التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع أهم مستجدات سير العمل في مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة إضافة إلى مشاريع الطرق التالية، إنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مروراً بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب.

وحضر الاجتماع محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وحسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات.

استقرار اجتماعي واقتصادي للمواطنين



تلعب لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لهم في كل مكان، سواء أكانت إسكانية أم بنية تحتية، أم طرقاً وغيرها، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين خاصة أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات، ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.

وجاء قرار اعتماد حزمة من المشاريع الجديدة بقيمة 900 مليون درهم ليستكمل سلسلة طويلة من المشروعات، والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والمستشفيات ومراكز الدبلوم المهني، والمراكز الصحية والسدود والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس، وشبكات الصرف الصحي.

ومن بين أبرز المشروعات السكنية التي تم تنفيذها مشروع «الفلاح»، الذي يندرج ضمن برنامج مساكن المواطنين، الذي يشرف عليه «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني»، بإنشاء ما يزيد على 13000 مسكن للمواطنين في إمارة أبوظبي .

كما تم إنشاء 1463 فيلا بتكلفة بلغت ملياراً و300 مليون درهم موزعة على جميع المناطق، و22 مشروعاً لأحياء سكنية برأس الخيمة، و11 مشروعاً في الفجيرة، و6 مشاريع في الشارقة، و3 مشاريع في عجمان، ومشروعين في أم القيوين.

تطوير

وينضم إلى ذلك مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين ـ طريق الإمارات ـ شارع الاتحاد من دوار الاتحاد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بمبلغ حوالي 140 مليون درهم، وتطوير ورفع كفاءة طريق «مليحة» من شارع الشيخ خليفة إلى تقاطع البديع، بمبلغ تقديري 174 مليون درهم، وإنشاء وإنجاز 500 مسكن للمواطنين في منطقة «عود المطينة» في دبي بقيمة 54 مليون درهم.

وشملت المشروعات كذلك إنشاء وإنجاز شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات وشبكة الطرق الداخلية في منطقة «الحراي» في الشارقة بمبلغ قدره 30 مليون درهم، ومشروع دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة تنقية في إمارة الفجيرة .

بالإضافة إلى مشروع تطوير ميناء الصيادين في «البدية» و«ضدنا» في الفجيرة، والانتهاء من مشروع إنشاء وإنجاز محطة الصرف الصحي في إمارة أم القيوين بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم.

وبلغت المشاريع التي نفذتها اللجنة بحسب تقرير عام 2014 عدد 125 مشروعاً، بقيمة 6 مليارات و526 مليوناً و971 ألفاً و400 درهم، شملت بناء 7 مستشفيات و7 سدود و3 مساجد.

إضافة إلى 35 مشروعاً في مجال الطرق، وإنشاء 4 موانئ و3 مشاريع للصرف الصحي و3 مشاريع للكهرباء والمياه، في حين استحوذت المشاريع الخاصة بالإسكان والبالغة 63 مشروعاً على النسبة الأكبر من المشاريع الـ125 بنسبة 50% من إجمالي المشاريع.









