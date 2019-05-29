حمدان بن زايد: ماضون في تحسين حياة المتأثرين من أحداث ميانمار

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات قيادةً وشعباً ماضية في سبيل تحسين حياة المتأثرين من أحداث ميانمار وتخفيف معاناتهم وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل الليلة قبل الماضية وفد الهلال الأحمر المتوجه إلى بنغلاديش لقيادة العمليات الإنسانية والتنموية لصالح اللاجئين الروهينغا، والإشراف على البرامج التي وضعتها الهيئة للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى شرح من الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، حول طبيعة المهمة التي سيقوم بها الوفد والمجالات التي سيغطيها والبرامج التي سيشرف على تنفيذها.

وأوصى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد ببذل قصارى جهدهم لتوفير الاحتياجات الضرورية للاجئين وإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات الأطفال والنساء باعتبارهما الأكثر تضرراً من الأحداث التي شهدتها ميانمار وأدت إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى بنغلاديش المجاورة ويواجهون ظروفاً أقل ما توصف بأنها مأساوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن عمليات الهيئة الإغاثية للروهينغا تحظى بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتأتي في إطار اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقضية اللاجئين الفارين من ميانمار.

وقال إن الإمارات كعادتها دائماً تتجاوب مع أوضاع اللاجئين في كل مكان وتعمل على تخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم، عبر مساعداتها المباشرة للاجئين ودعمها المستمر للمنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى شؤونهم.

بطولة «الظفرة 2019»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد لكرة القدم «الظفرة 2019».

واستمع سموه من سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس اللجنة، إلى شرح عن البطولة التي أقيمت تصفياتها النهائية باستاد حمدان بن زايد في مدينة زايد وفاز بها فريق بينونة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمستوى العام للبطولة، وما حققته من نجاح فني وجماهيري فاق التوقعات.. وقدم شكره لرعاة البطولة والفرق المشاركة واللجان المنظمة ووسائل الإعلام التي عكست هذا النجاح.