حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين برمضان

المصدر: عجمان، رأس الخيمة - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وجموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء أمس، فقد تلقى سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تتقدمه وداد بو حميد، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتبادل سموهما مع الوفد الأحاديث الودية واطلعا على أهداف الجمعية ودورها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، سائلين الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على قيادتنا الرشيدة وعلى شعب الإمارات بدوام التقدم والرقي والازدهار.وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس استقبال المهنئين من المسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.