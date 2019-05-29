ولي عهد الفجيرة يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: الفجيرة - وام

واصل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا وقيادتنا وشعبنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

كما تلقى سمو ولي عهد الفجيرة التهاني بهذه المناسبة من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وتمنى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان أيضاً من فريق «تكاتف التطوعي»، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين قدموا للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

حضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.