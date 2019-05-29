«دار البر»: 338 ألف مستفيد من «إفطار صائم» في 30 دولة

المصدر: دبي - البيان

أكدت جمعية دار البر تنفيذ مشروع «إفطار صائم»، خلال شهر رمضان الحالي، في ٣٠ دولة حول العالم، تتوزع بين ٣ قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، في إطار حملتها الموسمية السنوية الخاصة بالشهر المبارك، المتواصلة حالياً.

وأوضح عمران محمد عبدالله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية أن 338 ألفاً و137 فقيراً استفادوا من المشاريع الرمضانية العام الماضي، الذي ينفذ بالتعاون مع عدد من شركاء الجمعية في الدول، التي يشملها المشروع الرمضاني، من الهيئات والمنظمات الخيرية وسفارات دولة الإمارات هناك.

وقال عمران: إن عدد المستفيدين من المشروع الخيري الرمضاني خارج الدولة، خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل لهذا العام بلغ 55 ألفاً و846 مستفيداً، ويتنوع الإفطار بين مواد جافة على شكل «سلال غذائية» ووجبات مطبوخة.

وأشار رئيس قطاع المشاريع الخيرية إلى أن «إفطار صائم» يغطي هذا العام السودان، السنغال، أثيوبيا، الصومال، تشاد، النيجر، تنزانيا، أوغندا، توجو، ساحل العاج، سيشل، بوركينا فاسو، مصر، مالي، كينيا، موريتانيا، بنين، موريشيوس، غينيا، غامبيا، غانا، في أفريقيا، والهند، تايلاند، أندونيسيا، سيريلانكا، فلسطين، طاجيكستان، ونيبال، في قارة آسيا، وروسيا وأوكرانيا في أوروبا. وبيّن أن المستفيدين من مشروع «إفطار صائم» هم الأيتام، الأرامل، الأسر الفقيرة المجاورة للمساجد، الجامعات، والمدارس، وأماكن التجمعات العامة.