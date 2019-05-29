«كشافة دبي» تنظم إفطاراً جماعياً للمنتسبين للمفوضية

المصدر: دبي - البيان

نظمت مفوضية الكشافة حفل إفطار جماعياً للعمال والقادة والفرق الكشفية التابعة لها، وذلك تحت رعاية اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، وبحضور القائد الكشفي خليل رحمة علي المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، والدكتور عبدالله المشرخ عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ونورة المطوع نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي.

وأكد رحمة أهمية فعاليات الملتقيات الرمضانية التي تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاجتماعية ضمن أجواء أسرية تكرّس مفهوم التآلف والترابط.

وأعرب رحمة عن شكره وتقديره للحضور كافة لتلبيتهم دعوة الإفطار، مباركاً لهم الشهر الفضيل، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، ومؤكداً لهم سعي مفوضية كشافة دبي الدائم لتعزيز بيئة العمل التي تساعد جميع العمال والقادة على النمو والتطور والإبداع.

تعزيز

وقال: «إن المفوضية دأبت كل عام على تنظيم إفطار جماعي للعمال والقادة والفرق بمناسبة حلول شهر رمضان، بهدف تجديد التواصل وغرس المودة والإخاء وتبادل الأحاديث بين العمال والقادة والفرق»، مؤكداً حرص المفوضية على تنظيم الفعاليات الاجتماعية الداعمة لتعزيز التواصل والألفة بين العمال والقادة على اختلاف مستوياتهم.