«موائد الرحمن» لـ«دو» تعزز الترابط والتراحم بين أفراد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

تواصل مبادرة «موائد الرحمن» التي تنظمها دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، رسم الابتسامة على وجوه الأسر ذات الدخل المحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وتماشياً مع مبادرة «عام التسامح» واستكمالاً لمساهماتها والجهود التي بذلتها في إطار هذه المبادرة خلال السنوات الماضية، شارك موظفو دو أفراد وفئات المجتمع في تعبئة آلاف الصناديق التي تحوي مجموعة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها على آلاف الأسر ذات الدخل المحدود في جميع أنحاء الدولة.

ومع أكثر من 55.000 صندوق غذائي تمت تعبئتها وتوزيعها على المحتاجين في رمضان من عام 2015 وحتى الآن، ساهمت المبادرة التي تم إطلاقها أول مرة قبل 12 عاماً في إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمعات التي شملتها عبر الدولة إلى جانب إتاحتها المجال أمام آلاف المتطوعين الذين كرسوا وقتهم وجهدهم للمساهمة في تحقيق النفع والخير المجتمعي.

وانطلاقاً من موقعها كعلامة تجارية وطنية رائدة في تنظيم مبادرات متميزة تستهدف رفعة ورقي المجتمع الإماراتي، تنسجم أهداف مبادرة «موائد الرحمن» مع رؤية دو والتزامها تعزيز مشاعر الوحدة بين أفراد المجتمع.

وقال عبدالواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: من الرائع للغاية رؤية روح التراحم والترابط المجتمعي بأبهى صورها في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك. وتنسجم مبادرتنا هذا العام مع أهداف مبادرة عام التسامح وقيم الخير والعطاء التي أسست عليها دولة الإمارات وسعت إلى ترسيخها قيادتنا الرشيدة في نفوس جميع أفراد المجتمع.