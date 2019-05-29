هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد الغفلي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مأدبة إفطار أقامها على شرف سموه سعيد عيد الغفلي، في منزله بمنطقة بوابة أبوظبي.

وتبادل سموه والحضور، خلال المأدبة التي حضرها عدد من الشخصيات والمسؤولين، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالخير واليمن والبركات، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الخير والسعادة.