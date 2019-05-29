الإمارات تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في ديوان المحاسبة، في اجتماعات فرق العمل التابعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في فيينا خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة الدولة بصفتها طرفاً في الاتفاقية المذكورة عبر وفد رسمي تم تشكيله من قبل ديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية في الدولة.

وتتناول اجتماعات الدورة الحالية مواضيع جوهرية عدة تتعلق بالاتفاقية، بما فيها استعراض تنفيذ الاتفاقية وعملية سحب القرعة لاختيار الدول الأطراف المستعرَضة والمستعرِضة خلال السنة الرابعة من الدورة الثانية من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى مناقشة أداء آلية استعراض التنفيذ والمساعدة التقنية والمسائل المالية المتعلقة بالميزانية.

ومن المتوقع استعراض تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في إطار الدورة الثانية من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.

وسيُعقد اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعنيّ باسترداد الموجودات في دورته الثالثة عشرة والذي سيناقش تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

حيث سيستعرض مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاختصاصات المتعلقة باسترداد الموجودات، كما يقيّم الفريق منتدى لمناقشة تعزيز الجوانب العملية لاسترداد الموجودات متضمنة التحديات القائمة والممارسات الجيدة، بما فيها مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تبادل المعلومات في الوقت المناسب وفقاً للمادة 56 من الاتفاقية وبشأن تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف شبكات ممارسي استرداد الموجودات، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش حول مسألتين: الأولى بشأن أفضل الممارسات لتحديد هوية مختلف أنواع الضحايا وتعويضهم وفقاً لأحكام الاتفاقية، والثانية بشأن التحديات التي تواجه الأطراف الثالثة وتأثيرها على استرداد الموجودات بمقتضى الفصل الخامس من الاتفاقية، وأخيراً يقيم الفريق منتدى لمناقشة موضوع بناء القدرات والمساعدة التقنية في سياق مواد الفصل الخامس من الاتفاقية.